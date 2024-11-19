Сотрудники правоохранительных органов арестовали двух граждан Испании, которые намеревались совершить теракт в Литве.

Как сообщила во вторник прокуратура Литвы, в сентябре этого года в Литву прибыли два человека с испанским гражданством и намеревались поджечь в ночное время производственные помещения действующей в Шяуляй частной компании, а также находящиеся на улице оборудование и предметы.

"Подозреваемым не удалось ни реализовать этот преступный план, ни скрыться от правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование организует и проводит Генеральная прокуратура, а осуществляет Бюро криминальной полиции Литвы.

Как указано в сообщении, прокуроры и должностные лица сотрудничают с Департаментом государственной безопасности, Вторым управлением оперативных служб и должностными лицами зарубежных стран при сборе данных, имеющих значение для расследования и обеспечении безопасности государства и жителей.

Подозреваемые пытались скрыться в Риге, где их задержали сотрудники Службы государственной безопасности Латвии.

"Вскоре на основании европейских ордеров на арест, выданных в Литве, эти подозреваемые были переданы Литве. Подозреваемые в настоящее время находятся под арестом, досудебное расследование продолжается", - сообщили в прокуратуре.

По словам представителей прокуратуры, более подробная информация будет предоставлена ​​тогда, когда она уже не сможет навредить успеху расследования.

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