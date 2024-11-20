В ночь на вторник под Балви была остановлена женщина, управлявшая автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней в машине находились трое ее детей.

По данным Госполиции, автомобиль Volvo V70 был остановлен полицией для проверки в 01.40 на дороге Карсава — Тилжа — Дублюкалнс (волость Ругаю Балвского края). Полиция решила остановить машину, поскольку водитель несколько раз пересекал разделительную полосу, а затем выехал на встречную полосу.

За рулем находилась женщина 1997 г.р., у которой не оказалось водительских прав. Кроме того, в ее организме констатировали 2,43 промилле. Вместе с ней в салоне авто находились ее дети в возрасте 6 и 7 лет, а младшему — всего 2 месяца.

Поскольку муж, который находился в автомобиле, был также пьян, полиция решила передать детей другим членам семьи.

По делу начаты уголовный и административный процессы.

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