Из-за возможной утечки газа в Бауске эвакуировали учебное заведение, жилой дом и несколько общественных зданий, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную служба (VUGD).

В 12.16 VUGD получила сообщение о запахе газа на улице Дарза. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что из-под земли, вероятно, происходит утечка природного газа.

Оценив концентрацию газа и направление ветра, пожарные приняли решение эвакуировать людей на расстояние 100 метров в направлении ветра — из близлежащего учебного заведения, общественных зданий и жилого дома.

Пожарные продолжают обследовать здания вблизи места происшествия. Для устранения утечки на месте работают сотрудники АО Gaso, которые сообщили, что подача газа в районе отключена.

В Gaso агентству LETA сообщили, что аварийная служба получила несколько вызовов о запахе газа в районе улиц Дарза, Салату и Ригас в Бауске. На месте была выявлена утечка газа в подземных инженерных коммуникациях. Подача газа в этом районе была прекращена.

Сейчас специалисты Gaso продолжают поиск места утечки.

Жителей Бауски призывают временно не использовать газовые приборы и открытый огонь.

По информации агентства LETA, эвакуированы Бауская 2-я средняя школа и многоквартирный дом на улице Слимницас 5. О ситуации также были проинформированы жители домов по адресам улица Дарза 14 и улица Слимницас 4.

В доме на улице Слимницас 5, была обнаружена повышенная концентрация газа. Как только концентрация газа снизится до допустимого уровня, жители смогут вернуться в свои дома.

Жителей эвакуированного дома на улице Слимницас, 5, которые не знают, где остаться, просят связаться с руководителем группового дома "Bauska" Антрой Страумане по телефону 28831128.

Министерство образования и науки информирует, что связалось с управлением образования Бауского самоуправления. Дети из эвакуированной школы в безопасности.

Перекресток улиц Дарза и Слимницас будет закрыт для движения еще несколько часов, сообщает местное самоуправление.

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