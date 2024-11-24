23 ноября в волости Ницас Южно-Курземского края из Балтийского моря был вытащен на берег труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Тело погибшего находилось в воде примерно в четырех метрах от берега. Останки переданы Государственной полиции, которая расследует обстоятельства происшествия.

Всего в этом году в Латвии зафиксировано 97 случаев, когда спасатели принимали участие в извлечении из воды утонувших людей. При этом 58 погибших были подняты на поверхность во время купального сезона, завершившегося 15 сентября, а остальные 39 человек утонули в холодное время года.

Для сравнения: за весь 2023 год в Латвии сотрудниками ГПСС было поднято на поверхность из водоемов 116 погибших людей (из них 50 человек – в купальный сезон).

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