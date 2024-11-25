В понедельник рано утром в Вильнюсе упал грузовой самолет Boeing 757. В результате авиакатастрофы погиб пилот самолета, сообщает Delfi.lt. Литовские власти не исключают, что причиной аварии мог стать теракт.

В понедельник утром в результате крушения грузового самолета компании DHL в Вильнюсе погиб гражданин Испании, среди раненых - один литовец.

"В самолете было четыре члена экипажа - два гражданина Испании, один немец и один литовец", - сообщила BNS в понедельник пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская .

"Один из испанцев погиб", - добавила она.

Самолет, принадлежавший немецкой компании по доставке грузов DHL, потерпел аварию около 05:28. Рейс из Лейпцига выполняла авиакомпания Swift Air.

Самолет заходил на посадку в Вильнюсском аэропорту, но, по предварительным данным, за несколько километров до взлетно-посадочной полосы разрушился в воздухе, упал на территорию двухэтажного жилого дома и загорелся. По счастливой случайности, на земле никто не пострадал - обломки самолета упали на хозяйственные постройки и автомобиль. В доме четыре квартиры, в них живут три семьи.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после падения самолета. На борту самолета находились четыре человека, один из них, пилот - погиб, заявил глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела. Два человека доставлены в больницу, поиски третьего продолжаются. В 7.33 пожар на месте падения самолета был локализован.

Пока рано связывать утреннее крушение грузового самолета в Вильнюсе с саботажем, но возможность терроризма исключать нельзя, считает глава Департамента государственной безопасности (ДГБ).

"На данный момент, насколько известно, наверное, преждевременно связывать это с чем-то или бросать куда-то обвинения", - сказал в понедельник Дарюс Яунишкис.

"У нас не было никакой предварительной информации на этот счет", - добавил он.

Однако глава ДГБ отметил, что "мы не можем исключить версию терроризма".

"Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже вышли в эфир, чтобы рассказать об опасностях и случаях диверсий или угрозе терроризма", - сказал Яунишкис.

"Мы не можем исключить и эту версию", - сказал он.

Глава ДГБ сообщил, что Литва также сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.

Руководитель полиции Арунас Паулаускас также заявил в понедельник утром, что версия терроризма не исключается, но, скорее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.

Представитель DHL в Литве сообщил, что компания расследует обстоятельства происшествия. По словам Аушры Руткаускене, самолет регулярно перевозил грузы бизнес-клиентов и частных лиц, и в нем не было ничего, что могло бы вызвать подозрения. Она отметила, что содержимое посылок весьма разнообразно - как деловые, так и личные вещи.

Она сообщила, что компания расследует обстоятельства происшествия, а в самолете находились люди, связанные с компанией Swift Air.

"Все, что мы знаем о пассажирах, это то, что один мертв, а остальные находятся в больнице. Представители наших коллег уже выехали в больницу и выясняют ситуацию", - рассказала Руткаускене.

Литовский министр обороны Лауринас Касчюнас не связывает падение грузового самолета DHL в столице в понедельник утром с диверсией или террористическим актом.

"Пока нет никаких признаков, никаких фактов, что это был саботаж или террористический акт, если мы говорим о внешнем воздействии на самолет", - сказал Касчюнас журналистам в понедельник.

"(...) Когда официальные лица, которые уже отправились в Сантаришкес, поговорят с выжившими членами экипажа и просмотрят все черные ящики, станет ясно, что произошло внутри. Была ли это техническая ошибка, ошибка пилота или что-то еще", - добавил министр обороны.

По его словам, ответов придется подождать еще немного, и расследование "может занять неделю или около того".

По его словам, оставшиеся в живых члены экипажа самолета готовы говорить, когда им позволит здоровье.

Гражданин Испании погиб, еще один испанец, немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился в понедельник утром недалеко от аэропорта Вильнюса.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии и проходит лечение в клинике Сантарос.

Как сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас, из-за крушения грузового самолета компании DHL в понедельник в Вильнюсском муниципалитете будет объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

"Мы срочно объявим на территории чрезвычайную ситуацию для обеспечения быстрой ликвидации последствий происшествия – уборки территории, сбора вредных веществ", – сказал В. Бенкунскас в комментарии, опубликованном в понедельник утром. Как сообщил агентству Elta мэр столицы, всего по причине авиакатастрофы было эвакуировано 14 человек.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

Руководитель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил на пресс-конференции, что на данный момент причины аварии неизвестны. Одной из версий, по его словам, может быть террористический акт. Глава полиции генерал Арунас Паулаускас также не стал отрицать вероятности теракта, но заявил, что не стоит спешить с выводами: "Впереди много работы. Я думаю, что осмотр места происшествия, сбор доказательств может занять всю неделю. Быстрых ответов на вопросы не будет".

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные западных разведок сообщало, что в июле в логистических центрах службы доставки DHL в Лейпциге и Бирмингеме произошло два загадочных взрыва. Расследование показало: сдетонировавшие зажигательные устройства были частью тайной операции, которую проводила российская разведка. Подрывать планировалось не логистические центры, а пассажирские и транспортные самолеты, перевозившие опасные посылки. Следствие выяснило, что бомбы имели вид электромассажеров, у которых вместо электронной начинки было легковоспламеняющееся вещество.









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