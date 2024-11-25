Рижская муниципальная полиция задержала трех мужчин с подозрительными веществами и предметами, похожими на оружие, сообщили агентству LETA в полиции.

22 ноября полицейский патруль в Латгальском микрорайоне заметил припаркованный в отдаленном и темном месте возле железной дороги автомобиль Mazda, в котором находились три человека.

Учитывая темное время суток и удаленное местоположение, стражи порядка заподозрили, что эти люди могут быть вовлечены в преступную деятельность. Полицейские обратились к водителю автомобиля и через некоторое время обнаружили, что в машине находятся предметы, похожие на оружие и, возможно, наркотические вещества.

С самого начала разговора водитель нервничал, уклонялся от вопросов и не мог назвать свои личные данные. Мужчина заявил, что он и его пассажиры ждали друга, чтобы зарядить аккумулятор и завести двигатель. Затем водителя попросили показать сумку, из которой он достал сверток с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения. Водитель был немедленно задержан.

Полицейские решили проверить других пассажиров автомобиля. Когда они вышли из машины, полицейские увидели в салоне возле ручного тормоза два предмета, похожих на огнестрельное оружие, которые они до этого прикрывали руками. Для выяснения обстоятельств были задержаны и пассажиры.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции. Все задержанные лица и обнаруженные предметы были переданы Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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