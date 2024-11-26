На минувшей неделе сотрудники Южнолатгальского участка полиции получили информацию о том, что в Краславском крае местная жительница стала жертвой мошенников. 21 ноября полиции удалось задержать подозреваемого и вернуть деньги, которых он лишил пенсионерку. По делу начат уголовный процесс.

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 19 ноября была получена информация о том, что 71-летняя жительница Краславского края стала жертвой злоумышленников. В ходе телефонного разговора мошенник обманным путем получил данные пенсионерки, а затем приехал к ней за банковской карточкой, с которой затем снял 2200 евро.

Вечером 21 ноября Даугавпилсская муниципальная полиция получила информацию о том, что в городе замечен автомобиль Audi A6, в котором может находиться предполагаемый мошенник. В 17.40 его задержали на улице Биркенелю в Даугавпилсе.

Во время задержания при обыске салона автомобиля было найдено 8930 евро. Полиция проверяет происхождение этих денег. Задержанного гражданина Украины 1993 г.р. поместили в изолятор, а 23 ноября в качестве меры пресечения ему был избран арест. Следствие по делу продолжается.

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