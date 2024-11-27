Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в прокуратуру уголовный процесс для начала уголовного преследования должностного лица Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностное лицо PMLP при выполнении служебных обязанностей обновила сведения о браках за границей в Реестре физических лиц, осознанно приняв и использовав поддельные документы от гражданина России, сообщили порталу Delfi в IDB.

К должностному лицу PMLP применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

IDB призывает начать уголовное преследование сотрудника PMLP по первой части 327-й статьи Уголовного закона - использование документов, зная, что они поддельные, если оно совершено государственным должностным лицом.

За данное преступление Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо штрафа.

IDB напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в соответствии с порядком, предусмотренным Уголовно-процессуальным законом.

IDB находится под прямым управлением министра внутренних дел, в его функции входит выявление, расследование и предотвращение преступлений, совершенных сотрудниками подчиненных Министерству внутренних дел учреждений (за исключением Службы государственной безопасности), а также преступлений связанных с насилием, совершенных сотрудниками Управления мест заключения, портовой полиции и муниципальной полиции.

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