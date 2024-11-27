Видземский районный суд приговорил действующего депутата Цесисской краевой думы и бывшего председателя Паргауйской краевой думы Хардийса Вентса (Крестьянский союз Латвии, LZS), выяснило агентство LETA.

Приговор может быть обжалован в Видземском окружном суде.

Вентс подтвердил агентству LETA, что будет обжаловать приговор и не сложит мандат муниципального депутата, пока не будет доказана его невиновность.

Не называя имени человека, прокуратура подтвердила агентству LETA, что суд приговорил должностное лицо к одному году лишения свободы, с лишением права занимать должности в государственном управлении в течение двух лет. Лишение свободы является условным, с проверочным сроком на один год.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 и 2017 годах должностное лицо как арендодатель и Паргауйское краевое самоуправлениекак арендатор заключили договоры об использовании личного автомобиля для выполнения служебных обязанностей.

Согласно договорам, должностное лицо обязалось использовать находящийся в его владении, а затем в собственности автомобиль для выполнения служебных обязанностей, поддерживать его в исправном состоянии, а муниципалитет - возмещать необходимое количество топлива в пределах, установленных договором, а также компенсировать расходы на амортизацию автомобиля.

Зная, что согласно заключенным на автомобиль арендным договорам он не имеет права ремонтировать, менять и чинить шины, мыть, покупать стеклоомывающие жидкости и другие товары для автомобиля за счет муниципалитета, а также зная, что не заключил с самоуправлением арендный договор на другой автомобиль, находящийся в его собственности, должностное лицо в корыстных целях в период с 2014 по 2021 год проводило ремонт и техническое обслуживание, покупало автозапчасти, масла, вспомогательные материалы и жидкости для обоих автомобилей.

Впоследствии должностное лицо представило муниципалитету для регистрации счета на оплату услуг по ремонту и обслуживанию, злоупотребляя своим служебным положением и правом заверять счет. А именно для того, чтобы не покрывать расходы на ремонт и обслуживание за свой счет.

Согласно обвинительному заключению, своими противоправными действиями чиновник причинил самоуправлению материальный ущерб в размере 12 770 евро.

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