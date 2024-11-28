За несколько дней до 1 декабря, когда зимняя резина для автомобилей станет обязательной, Государственная полиция в сотрудничестве с инспекторами техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) проводила рейды на дорогах . За неделю было остановлено и проверено 2796 транспортных средств, 80% которых были оснащены соответствующими зимними шинами.

У 8,6% проверенных автомобилей глубина протектора зимних шин была менее 4 мм, что является минимальной глубиной для автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Глубина протектора шин у 7,7% автомобилей составляла всего 4-5 мм, а это значит, что в конце сезона шины уже перестанут соответствовать минимальным требованиям.

108 или 3,9% проверенных водителей ехали еще на летней резине.

Напоминаем, что обязательный период использования зимних шин – с 1 декабря по 1 марта, однако резину рекомендуется менять заблаговременно в зависимости от погоды. Летние шины не выполняют свои функции в полной мере уже при температуре воздуха ниже +7 градусов. Кроме того, следует учитывать, что в этом зимнем сезоне вступают в силу новые правила, которые предусматривают, что зимние шины должны иметь маркировку символом "гора и снежинка".

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