В рамках уголовного процесса, инициированного Налоговой и таможенной полицией Государственной службы доходов (VID), Европейская прокуратура (EPPO) в Риге и Вильнюсе провела масштабную операцию против преступного синдиката, подозреваемого в сложной схеме налогового мошенничества, связанной с торговлей электронной продукцией.

Операция была проведена в 16 странах, включая Латвию, Литву и Эстонию. Мошенническая схема, которую удалось предотвратить правоохранительным органам, нанесла значительный ущерб бюджету нескольких стран ЕС в виде недополученного НДС — около 297 миллионов евро.

В Государственной полиции порталу Delfi сообщили, что эта международная операция связана с так называемым расследованием дела Admiral 2022 года, которое считается крупнейшим налоговым мошенничеством в истории Европейского союза. Это мошенничество нанесло ущерб в размере более 2,9 миллиардов евро. Европейская прокуратура (EPPO) смогла установить связь между преследуемыми в рамках Admiral лицами, компаниями и преступной группировкой, базирующейся в странах Балтии.

В ходе расследования было установлено, что эта группа использовала ту же методику работы, а также частично те же организационные структуры и инфраструктуру для осуществления масштабного мошенничества с НДС — сложной преступной схемы, которая использует правила ЕС о трансграничных сделках между государствами-членами, освобожденными от уплаты налога на добавленную стоимость, сообщает полиция.

VID информирует, что в ходе расследования было установлено, что подозреваемые основали компании в 16 странах ЕС, действуя как законные поставщики электронных товаров. В общей сложности через онлайн-торговые платформы прямым клиентам в ЕС было продано популярное электронное оборудование на сумму более 1,48 миллиарда евро, что привело к значительным убыткам в бюджетах нескольких государств-членов ЕС.

Покупатели уплатили НДС за приобретенные товары, однако компании, возможно, используя цепочку фиктивных компаний, которые обязаны были уплачивать налоги, не исполнили свои налоговые обязательства. Средства, полученные от продажи товаров, были переведены на оффшорные счета.

Есть основания полагать, что мошенническую схему организовали более 400 компаний, которые, возможно, также занимались отмыванием доходов, полученных от торговли наркотиками, различных киберпреступлений и мошенничества с инвестициями.

В рамках финансовой разведки была выявлена возможная связь с организованной преступностью России, указывающая на то, что в данную схему могут быть вовлечены отдельные российские преступные сети, которые, возможно, инвестировали средства в обмен на периодические выплаты и оказывали влияние на некоторые аспекты управления схемой

В ходе международной операции, возглавляемой EPPO, было проведено более 300 обысков в 16 европейских странах, включая Германию, Францию, Италию, Австрию, Эстонию, Литву, Польшу, Испанию, Словакию, Люксембург, Нидерланды, Чехию, Кипр, Болгарию, Бельгию и Латвию. Только в Латвии, Эстонии и Литве было арестовано 32 человека.

Полиция добавила, что из этих 32 человек трое по-прежнему находятся под стражей.

Правоохранительные органы сообщают, что в Латвии следственные мероприятия поддержали более 200 следователей и сотрудников криминальной разведки из Управления налоговой и таможенной полиции VID, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Во время обысков правоохранительные органы конфисковали значительное количество смартфонов на сумму более 47 715 574 евро, несколько автомобилей класса люкс, ювелирные изделия, новые золотые часы, оружие, наркотики и наличные деньги в размере 126 965 евро.

Заморожены 62 банковских счета в нескольких странах, общий объём средств на которых в евро еще уточняется. Однако только в Латвии, Литве, Эстонии и Польше общая сумма замороженных счетов составляет 5 839 000 евро.

Следователям Налоговой и таможенной полиции VID, европейским прокурорам, делегированным прокурорам Европейской прокуратуры (EPPO) и аналитикам по финансовым преступлениям EPPO при использовании уникального обзора транснациональных операций удалось связать нити организованной преступности, сообщает VID. С поддержкой системы управления делами EPPO, Европола и национальных правоохранительных органов была разработана и внедрена согласованная следственная стратегия, направленная на разрушение этой сложной схемы НДС-мошенничества.

В операции участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов из различных стран, в том числе из Налоговой и таможенной полиции VID, Управления внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии.

"Только объединив усилия, не ограничивая друг друга в знаниях, возможностях и информации, работая целенаправленно в единой международной команде, можно добиться таких значительных результатов и нанести такой мощный удар по преступному миру", — отметил директор Налоговой и таможенной полиции VID Айгарс Прусакс.

VID добавляет, что операцию провели Налоговая и таможенная полиция VID, Государственная полиция, а также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

EPPO отмечает, что на данный момент воздержится от предоставления дополнительных комментариев по текущему расследованию.

EPPO — это независимая прокуратура Европейского Союза. Она отвечает за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС, их уголовное преследование и привлечение к ответственности.

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