Государственная полиция задержала организованную группу, которая использовала не менее 50 несовершеннолетних для фальшивого сбора пожертвований, сообщили агентству LETA в полиции.

25 июля Управление по борьбе с тяжкими и серийными организованными преступлениями начало уголовный процесс в отношении не зарегистрированного в Латвии предприятия, которое незаконно вовлекло как минимум 50 детей в сбор пожертвований у входов в различные торговые центры по всей Латвии.

В рамках уголовного процесса был проведен широкий спектр следственных действий, в том числе три задержания. В свою очередь, в начале ноября два лица 2002 и 2005 годов рождения были заключены под стражу. В четверг, 28 ноября, суд решил не менять меру пресечения.

Выяснилось, что под прикрытием благотворительного фонда члены организованной преступной группы занимались торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации, которая выражалась в размещении на одном из сайтов предложений о работе с призывом к детям от 14 лет стать рекламными агентами. Соискателям работы говорили, что знать латышский язык для этого не нужно, предлагали гибкий график работы и ежедневную оплату.

Детям выдали поддельные документы, которые якобы оправдывают их присутствие в местах сбора пожертвований. Организаторы предоставляли соискателям работы ложную информацию об истинном характере предлагаемой работы, вовлекая их в преступную деятельность. И несовершеннолетним, и жертвователям говорили, что сбор пожертвований организован для лечения тяжелобольных детей в Европе. Также несовершеннолетних учили, как отвечать на вопросы во время проверок государственной или муниципальной полиции.

После сбора пожертвований каждый волонтер в конце рабочего дня возвращался в арендованный офис в Риге, где открывались коробки для пожертвований, подсчитывались деньги, а потом происходил их раздел. 20% выплачивалось в качестве вознаграждения ребенку, а остальные деньги были распределены между членами организованной преступной группы.

К "сбору пожертвований" осознанно привлекались несовершеннолетние, чтобы расжалобить и психологически повлиять на прохожих, и в результате получить больше отклика. В ходе расследования выяснилось, что пожертвования использовались для повышения благосостояния организаторов - их тратили на дорогую электротехнику, частные путешествия, покупку одурманивающих веществ и на другие цели. В целом предприятие незаконно вовлекло как минимум 50 детей и получило средства на сумму не менее 80 000 евро.

Во время расследования существенную поддержку Госполиции оказали и сотрудники Рижской муниципальной полиции.

Уголовный процесс начат по третьей части статьи Уголовного закона о торговле людьми, если она угрожает жизни потерпевшего или вызвала тяжелые последствия, либо если она проводилась с особой жестокостью или в отношении несовершеннолетнего, либо если она проводилась организованной группой.

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационным надзором на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время ведется активное расследование. Полиция напоминает, что приближается конец года и связанные с ним благотворительные акции, в том числе сбор пожертвований на различные благородные цели, и призывает проверять организации, занимающиеся сбором средств, и не попадаться на удочку мошенников.

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