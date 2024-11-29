Вечером в среду, 27 ноября, пограничники Вентспилсского управления Государственной пограничной охраны спасли человека, упавшего в воду с палубы грузового судна в Вентспилсском порту, сообщили порталу Delfi в Госпогранохране.

В Госпогранохране отметили, что при исполнении своих служебных обязанностей в Вентспилсском порту пограничники услышали крик о помощи недалеко от корабля Госпогранохраны.

Пограничники немедленно начали поисково-спасательные мероприятия, в результате чего вытащили из воды упавшего туда человека.

Учитывая признаки охлаждения тела, пограничники доставили пострадавшего на корабль Госпогранохраны, где ему оказали первую медицинскую помощь.

После этого человека передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

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