Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67829203 или 110. Также можно сообщать на электронную почту: zoja.klints@riga.vp.gov.lv

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.