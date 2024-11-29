Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает мужчину, изображенного на фотографии.
По данным полиции, этот человек подозревается в совершении серии особо тяжких преступлений.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 67829203 или 110. Также можно сообщать на электронную почту: zoja.klints@riga.vp.gov.lv
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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