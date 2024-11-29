В четверг самолет компании Finnair (Nordic Regional Airlines) ATR72-500, летевший из Хельсинки в Вильнюс, не стал садиться в Вильнюсе. Он долетел до города, развернулся и вернулся назад в Хельсинки.

Самолет вылетел из аэропорта Вантаа в 16:15 ч. Он должен был сесть в Вильнюсе в 17:50 ч. По данным FlightRadar24, примерно около Неменчине самолет развернулся и улетел назад в Финляндию.

Пресс-секретарь Вильнюсского аэропорта Тадас Васиялускас сказал Delfi, что экипаж решил вернуться назад по техническим причинам, связанным с самим самолетом.

Согласно данным airfleets.net, самолету ATR72-500 больше 17 лет. Первый полет был зарегистрирован 13 июля 2007 года. В самолете установлены два турбовинтовых двигателя Pratt & Whitney Canada PWC PW127F.

Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, в районе Лепкальнис, рядом с Вильнюсским аэропортом упал и разбился грузовой самолет компании Swift Air Boeing 737-400, который перевозил посылки компании DHL. Во время крушения погиб пилот, пострадали еще трое членов экипажа, один находится в критическом состоянии.

Fоtо: DELFI.LT

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