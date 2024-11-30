Федеральная полиция Германии задержала 31-летнего гражданина Латвии, разыскиваемого по европейскому ордер на арест: мужчина был осужден но скрывался от исполнения наказания.

По данным немецких СМИ, мужчина находился в международном розыске по запросу латвийских властей.

Сообщается, что латвиец въехал в Германию из Нидерландов. При проверке его личных данных оказалось, что в Латвии он приговорен к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, однако скрывается от наказания.

Задержанный доставлен в суд, а затем в исправительное учреждение. Ответственная прокуратура Ольденбурга взяла на себя дальнейшую процедуру по экстрадиции арестованного в Латвию.

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