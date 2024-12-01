За последний три недели в Латвии произошло два случая изъятия большого количества домашних животных. Причина — грубые нарушения требований к содержанию питомцев: хозяева держали их в грязи, не обеспечивали надлежащего питания и условия жизни в целом. Так, проверив жалобы жителей, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) из квартиры в Огре забрала восемь кошек, а на прошлой неделе в Элее — 11 кошек, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

В Огре и Элее изъятие было повторным: и в прошлом году по тем же самым адресам были констатированы аналогичные нарушения.

В этом году всего было четыре таких случая — помимо Огре и Элеи животных забирали в Саулкрасты и в Риге на улице Латгалес , рассказывает представитель приюта Ulubele Ивета Ратниеце.

"В этом году было изъятие на Латгалес, где благодаря небольшому пожару обнаружили, что в маленькой квартире в ненадлежащих условиях держат 16 кошек. Полиция попросила нас их изъять. И был случай в Саулкрасти, где из нелегального питомника изъяли 32 собаки, которые там содержались в ужасных условиях", — говорит И. Ратниеце.

Случай в Саулкрасты тоже повторный. Четыре года назад оттуда изъяли 59 собак.

Нелегальное размножение в целом очень большая проблема. Они создают "перепроизводство" животных и очень часто их разводят и содержат в абсолютно не соответствующих условиях, после которых животные испытывают серьезные проблемы со здоровьем и социализацией.

Ивета Ратниеце призывает людей быть ответственными и сообщать, если они замечают, что кто-то занимается подобным: "Очень хотелось бы, чтобы о таких случаях люди сообщали снова и снова. Потому что часто слышим: да, мы знаем, но что мы можем сделать? Надо сообщать, нельзя молчать"

PVD на проверку может отправиться только на основании полученной от жителей жалобы о возможных нарушениях правил содержания животных. В этом году служба получила более 1 200 таких жалоб (примерно как и в предыдущие годы), из них обоснованными оказались около 250.

По закону владелец животного обязан показать PVD место содержания питомца, документы, но на деле с этим случаются сложности, отмечает начальник профильного отдела ведомства Майрита Риекстиня: "Если мы многократно не попадаем внутрь, мы можем попросить разрешение судьи или прокурора. В случае с Элеей так и было. Там было много жалоб, мы не могли провести проверку — попросили разрешение судьи и получили его".

Изъятые в Огре и Элее 19 кошек сейчас постепенно приходят в себя в приюте Ulubele.

"У кошек по обоим адресам было сильное заражение блохами, глистами, у них слезились глаза. И у них был супер-минимальный контакт с человеком — только с единственным хозяином. Из-за этого коммуникация с людьми, социализация — это следующий этап, который мы проходим. Сложный и долгий. Но с терпением и любовью все можно сделать", — говорит И. Ратниеце.

Хотя об ответственности перед животными в публичном пространстве говорят очень много, большое число попадающих в приюты питомцев о ней не свидетельствует. Например, в Ulubele сейчас 500 животных; приют переполнен. Похожая ситуация и в других таких заведениях.

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