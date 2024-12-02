В ноябре правоохранительные органы задержали в Латгалии нескольких наркодилеров, в том числе в Ливаны у мужчины было изъято 400 граммов амфетамина, сообщили в Государственной полиции.

В конце октября полиция возбудила уголовный процесс о незаконном обороте наркотических веществ. 12 ноября полиции удалось задержать мужчину 1992 года рождения. В ходе нескольких обысков у него изъяли 404 грамма амфетамина.

Суд дал санкцию на арест задержанного. Ранее мужчина уже несколько раз попадал в поле зрения полиции.

Уголовный процесс начат по статье 253.1 Уголовного закона, предусматривающей лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации, а также пробационный надзор на срок до трех лет.

12 ноября в рамках другого уголовного процесса полиция изъяла 100 граммов марихуаны у мужчин 2003 и 2006 годов рождения, которые занимались незаконным оборотом наркотических веществ в Резекне.

Процесс против них начат по части первой статьи 253 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

21 ноября в Даугавпилсе был задержан мужчины 1980 года рождения, у которого изъято 20 граммов амфетамина, газовый пистолет и 12 патронов разного калибра. Этому человеку грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором до трех лет.

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