Ночью в среду, 27 ноября, во время патрулирования Набережной 11 ноября внимание сотрудников Центрального управления Рижской муниципальной полиции привлек ехавший впереди стражей порядка арендованный автомобиль Audi.

Водитель автомобиля Audi, двигаясь перед экипажем полиции неоднократно резко снижал скорость, включал аварийные фары, затем пересек сплошную линию, а после приказа полиции остановить машину попытался уехать.

Экипаж полиции немедленно последовал за автомобилем и неоднократно приказывал водителю остановиться, однако он, переполненный смелостью, увеличил скорость и попытался агрессивно уехать по Каменному мосту, улице Мукусалас, а затем по Карля Улманя гатве в направлении Марупе, где его окружили три экипажа муниципальной полиции.

После остановки Audi водитель выбежал из машины и стал протестовать против сотрудников полиции, но был быстро задержан. Полиция подозревает, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

О случившемся была проинформирована Госполиция, сотрудники которой прибыли на место происшествия и взяли работу на себя. Была проведена проверка концентрации алкоголя на выдохе водителя. Поскольку первая проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему было предложено пройти повторную проверку, от которой он отказался.

За отказ водителя от медицинской проверки на алкоголь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора с лишением права управлять транспортным средством на срок до пяти лет.

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