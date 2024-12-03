Должностные лица Службы реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции при проведении ежедневного мониторинга дорожного движения на трассе Рига – Сигулда – граница Эстонии (Вецлайцене) выявили несколько водителей, грубо нарушивших разрешенную скорость вождения на конкретном участке дороги в течение нескольких секунд.

Помимо штрафа, троим водителям запретили управлять автомобилем, а еще у одного водителя, ехавшего со скоростью 179 км/ч, был отняты водительские права.

Массовое нарушение было зафиксировано 1 декабря примерно в 14.00 на участке трассы Рига - Сигулда - граница Эстонии, где разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч. Несколько автомобилей – в основном марок BMW и Audi – мчались со скоростью около 150 км/ч.

За автомобилем BMW следовали еще несколько водителей, значительно превысивших скорость. Среди них был и водитель Audi, превысивший скорость более чем на 80 км/ч - он разогнался до 179 км/ч. А еще один водитель BMW развил скорость до 154 км/ч.

Дорожная полиция остановила всех лихачей и привлекла их к административной ответственности за превышение скорости. Два водителя оштрафованы на 240 евро и лишены водительских прав на три месяца, один водитель оштрафован на 720 евро и лишен водительских прав на девять месяцев. А самый неосторожный водитель оштрафован на 1400 евро и лишен водительских прав на 12 месяцев.

В Латвии за превышение разрешенной скорости движения более чем на 70 км/ч на водителя налагается штраф от 1400 до 2000 евро, а также он лишается права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.

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