Прокуратура наложила штраф в размере ctvb тысяч евро на гражданина Молдовы за дачу взятки латвийским пограничникам в размере 200 евро, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

Взятка была предложена 28 ноября этого года на пограничном пункте Терехово на латвийско-российской границе.

Транспортное средство, которым управлял гражданин Молдовы, не прошло государственный технический осмотр в установленном порядке. Когда пограничник предъявил мужчине отказ от пересечения границы, он предложил взятку в размере 200 евро, чтобы пограничник все же разрешил ему въехать в Латвию именно на этом автомобиле.

Восточно-латгальская прокуратура наложила на иностранца штраф в размере семи тысяч евро.

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