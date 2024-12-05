В минувшую пятницу, 29 ноября, Служба государственной безопасности (СГБ) призвала прокуратуру начать уголовное преследование гражданина Латвии за нарушение запрета на службу в Вооруженных силах (ВС) России, незаконное участие в войне в Украине на стороне ВС РФ, а также незаконное пересечение границы, сообщили порталу Delfi в СГБ.

СГБ начала уголовный процесс в отношении этого человека 8 октября по подозрению в совершении преступления, о котором говорится в статье 95.1 Уголовного закона: нарушение запрета на службу в Вооруженных силах РФ, установленного Законом о национальной безопасности. По имеющейся у СГБ информации, упомянутое лицо заключило контракт о военной службе с Вооруженными силами РФ.

В ходе расследования СГБ установила, что данное лицо участвовало в боевых действиях в Украине. В связи с этим СГБ дополнительно квалифицировала его действия по статье 77.1 Уголовного закона, то есть как активное незаконное участие в вооруженном конфликте, происходящем за пределами территории Латвийской Республики. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Человек был задержан сотрудниками Государственной пограничной охраны 7 октября в Шкилбенской волости, когда пытался незаконно пересечь границу со стороны России. Госпогранохрана начала уголовный процесс в соотвествии с первой частью 284-й статьи Уголовного закона - за умышленное незаконное пересечение государственной границы. СГБ присоединила уголовный процесс к своему производству и продолжила расследование выявленного пограничниками преступления в рамках своего уголовного процесса.

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