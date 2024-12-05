4 декабря Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к одному году лишения свободы за размещение на окнах своей квартиры символов, прославляющих СССР, выяснило агентство LETA в суде.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Рижском районном суде.

В окнах своей квартиры Елена Крейле разместила ткань цветов флага США, а на ее фоне - фотографию двух людей в форме, похожей на армейскую форму СССР, а также флаг, похожий на флаг СССР.

Как минимум два уголовных дела против Крейле сейчас находятся на рассмотрении в судах. Ранее по другому делу суд первой инстанции приговорил женщину к трем годам лишения свободы за размещение в окнах ее дома российской символики и другой военной символики. Приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован и дело должно рассматриваться в Рижском окружном суде.

По другому уголовному делу Рижский городской суд приговорил Крейле к одному году условного заключения "за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений". Приговор был обжалован, и окружной суд заменил условный приговор фактическим тюремным заключением. Приговор еще можно обжаловать в Верховном суде.

Как сообщалось, активистка Елена Крейле неоднократно появлялась в общественных местах и ​​на мероприятиях с сумкой с символом "Z", который в Латвии считается символом поддержки военных действий России в Украине. Свою поддержку России она выражала и в посольстве РФ в Риге во время акции протеста против войны.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica ранее сообщал, что Елена Крейле — домохозяйка, которая родилась и выросла в Латвии. Протестные настроения в ней впервые проявились во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин требовался сертификат о вакцинации. Тогда же начались ее первые стычки с правоохранителями.

В разговоре с журналистами женщина заявляла, что не поддерживает ни войну, ни президента РФ Владимира Путина. Она не признает своей вины. По ее мнению, нападки на нее происходят потому, что "злые силы нападают на добрых, это демоны".

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