Бывший руководитель детского дома Līkumi Юрис Бокис признан виновным в превышении должностных полномочий — такой вердикт вынес Земгальский окружной суд, приговорив обвиняемого к полутора годам реального лишения свободы и запретив ему в течение пяти лет занимать посты государственного должностного лица.

Верховный суд отказался пересматривать дело в порядке кассации, а потому ранее вынесенный приговор вступил в силу, сообщает rus.LSM.lv.

Земгальский районный суд осудил Бокиса за совершение шести приступных деяний, но оправдал его по другим пунктам обвинения. Было установлено, что в четырех случаях, связанных с прямым насилием, Бокис превысил должностные полномочия. Еще в двух случаях Бокис констатировал бездействие должностного лица.

Вердикт был оспорен в Земгальском окружном суде, который оставил решение предыдущей инстанции без изменения. Верховный суд отказался в начале делопроизводства в рамках кассации.

Юрис Бокис был признан подозреваемым в деле о возможном применении насилия к воспитанникам детдома, жестоком обращении и превышении служебных полномочий. В середине февраля 2022 года за противодействие следствию Бокиса арестовали. Позднее его выпустили из-под стражи до суда.

В серии публикаций "Дети системы" сообщалось, что насилие в отношении детей — не редкость в латвийских казенных учреждениях. Независимые психологи, приглашенные поработать с воспитанниками Елгавского детдома, выявили ряд грубых и систематических нарушений прав детей в этом учреждении. В ряде других социальных центров, как и в психиатрической больнице Ainaži, ситуация оказалась не лучше.

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