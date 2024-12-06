В Эстонии утром в пятницу, 6 декабря, в 7.46 в Центр чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на дороге в окрестностях Тарту. В аварии погибли два человека.

Как сообщили СМИ в полиции Тарту, на одном из перекрестков шоссе произошла серьезная авария, в результате которой столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковой автомобиль Audi. За рулем Volvo был 39-летний мужчина, а за рулем Audi - 47-летний мужчина.

В результате сильного столкновения оба транспортных средства съехали с дороги в кювет. В Audi находились четыре пассажира. К сожалению, 83-летний мужчина и 40-летний мужчина, которые сидели на задних сиденьях, погибли на месте происшествия.

Водитель Audi и пассажир, сидевший на переднем сиденье, были доставлены в больницу. Водителю грузовика госпитализация не потребовалась.

Оба водителя были трезвы и имели водительские права. По данным эстонской полиции, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

В момент аварии дорожное покрытие было заснеженным, а ограничение скорости на этом участке составляет 90 км/ч.

Точные обстоятельства аварии будут выяснены эстонской полицией в ходе уголовного процесса.

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