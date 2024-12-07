В четверг, 5 декабря, около 17 часов в Лиепае мужчина открыл дверь движущегося трамвая и находу выпрыгнул из него. Этот эпизод был зансят на видео, и ролик быстро стал популярным в соцсетях.

Инцидент снял на видео пассажир трамвая. Кстати, другие пассажиры не остановили мужчину перед его рискованном поступке. В ролике можно заметить, что вдоль трамвайной линии стоят электрические столбы, о которые лихач мог удариться при падении.

Муниципальное предприятие "Liepājs tramvajs" подтвердило, что такое происшествие действительно произошло вечером 5 декабря. Но ни государственная, ни муниципальная полиция не имеют информации о том, что какой-то мужчина выпрыгнул из движущегося трамвая.

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, в Лиепайскую региональную больницу никто не обращался. На улицах города тоже никого не обнаружили с травмами, которые можно было получить при падении с трамвая.

При этм личность выпрыгнувшего с трамвая человека известна. За последние два года Лиепайская муниципальная полиция возбудила в отношении этого человека семь дел об административных правонарушениях - за курение и распитие спиртных напитков в несанкционированном месте, а также за мочеиспускание в центре города, рассказала порталу "liepajniekiem.lv" представитель полиции Элва Лубане.

Жители Лиепаи тоже часто сообщали в полицию о странном поведении этого мужчины. Учитывая, что тот часто общается с детьми, правоохранители уделяют ему повышенное внимание в общественных местах. По информации лиепайских СМИ, этот человек может страдать расстройством психики.

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