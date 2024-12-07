По информации эстонской полиции, 3 декабря на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошло столкновение легкового автомобиля и двух грузовиков.

В полиции сообщили, что одна фура была из Латвии.

В ДТП пострадал 84-летний пассажир легкового автомобиля, которого скорая помощь доставила в больницу. Из-за аварии полиции пришлось временно перекрывать движение в сторону Таллинна.

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