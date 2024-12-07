Курземский районный суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела активиста Юрия Алексеева, по которому он обвиняется в действиях против суверенитета Латвии, 7 марта 2025 года, сообщило агентство LETA в суде.

На предыдущем заседании суда было решено дать время на подготовку защитника Алексеева, который вступит в дело заново. На следующем судебном заседании планируется продолжить судебное следствие путем допроса свидетелей, вызванных по делу.

Юрий Алексеев участвует в судебных заседаниях дистанционно, так как сейчас находится в Беларуси.

Обвиняемый Алексеев ранее выполнял свои процессуальные обязанности и участвовал во всех судебных заседаниях, но 28 октября он не явился на заседание суда. После его неявки суд постановил принудительно вернуть активиста в Латвию.

23 сентября 2020 года Служба государственной безопасности отменила примененные к Алексееву меры безопасности, в том числе запрет на выезд из страны без разрешения прокурора, в ходе досудебного расследования.

Сам Алексеев в своем аккаунте в Facebook сообщает, что покинул Латвию и уехал в Беларусь, где попросит политического убежища. Свой отъезд он объясняет тем, что в Латвии ему грозило настоящее тюремное заключение.

Уголовный процесс в отношении Юрия Алексеева и двух неграждан Латвии - Дмитрия Сустретова и Петра Погороднего был начат 17 октября 2018 года. Уголовное дело было передано в суд 31 января 2023 года. Обвинения связаны с работой сайта imhoclub.lv.

Прокуратура сообщила, что по инициативе двух обвиняемых был создан проект, в рамках которого было создано объединение и разработан сайт imhoclub.lv, поддержание которого финансировали фондами МИД РФ. Прокуратура полагает, что настоящей целью сайта было осуществление мер информационного воздействия в информационном пространстве Латвии, а именно - создание набора контента, связанного с распространением пропаганды и дезинформации, с целью помочь России усилить свое влияние в Латвии.

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