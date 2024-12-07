За последние сутки в результате пожаров в Латвии погибли три человека, один получил травмы, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В пятницу, 6 декабря, в 22.00 поступил звонок в Валмиерский край, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом - первый этаж площадью 60 квадратных метров и второй этаж площадью 80 квадратных метров. В здании был найден погибший человек. В тушении пожара также участвовали пожарные-добровольцы из Ренцене и Буртниеки. Работы по тушению закончились в 1.32 ночи.

В ночь на 7 декабря, в 1.26, на пульт в ГПСС поступила информация о том, что в Кекавском крае открытым пламенем горит садовый домик площадью 40 квадратных метров. Во время тушения огня был найден погибший человек. Работы на месте закончились в 4.47 ночи.

Также в ночь на субботу, в 2.40 в ГПСС получили информацию, что в Балвском крае горит жилой дом. На месте пожарные обнаружили, что открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом на площади 80 квадратных метров. При обыске здания в нем был обнаружен погибший. В 5.10 утра пожарным удалось локализовать распространение огня, работы на месте пожара продолжились.

Кроме того, днем 6 декабря, в 11.14 поступил вызов в Кекавскую волость, где на кухне одноэтажного жилого дома загорелось масло на плите и вытяжке площадью один квадратный метр. При тушении огня пострадал один человек.

В целом за сутки, с 6.30 пятницы, 6 декабря, до 6.30 7 декабря, в ГПСС по Латвии поступило 34 звонка: 15 - на пожаротушение, 13 - на спасательные работы, а еще шесть звонков оказались ложными.

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