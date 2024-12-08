В Риге одного автомобилиста привлек внимание легковой автомобиль Volvo, который ехал неуверенно, вихляя с одной стороны полосы движения на другую. Это вызвало подозрения, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Внимательный участник дорожного движения остановил Volvo и вызвал полицию. После приезда правоохранителей сопротивление стали оказывать как водитель, так и пассажир автомобиля. Тест показал, что в организме водителя содержится 3,3 промилле алкоголя.

Как можно заменить на видео очевидца, пьяный водитель и его пассажир грубили и ругались с сотрудниками полиции. Полицейские были вынуждены уложить обоих нетрезвых людей на асфальт и надеть на них наручники.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения более 1,5 промилле возбуждается уголовное дело. Кроме того, транспортное средство конфискуется и потом передается Украине.

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