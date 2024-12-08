В воскресенье, 8 декабря, около 17.00 произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Альбатросу в рижском районе Мангальсала, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

На месте происшествия пожарные выяснили, что после взрыва здание в некоторых местах загорелось. Причины взрыва установит Государственная полиция. Вполне вероятно, что взорвался газ.

Из пострадавшей от взрыва квартиры был спасен человек, его передали врачам Службы скорой медицинской помощи. До приезда пожарных из жилого пятиэтажного здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

На место происшествия также прибыли представители Рижской комиссии гражданской обороны и представители Рижского городского строительного управления, которые проведут осмотр конструкций здания.

Исполняющий обязанности начальника Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс сообщил агентству LETA, что в квартире мог произойти взрыв газа. В результате взрыва в квартире на втором и третьем этажах были разбиты стекла.

После локализации пожара строительный инспектор в ближайшее время осмотрит дом, чтобы принять решение о дальнейшей эксплуатации здания.

В пострадавшем здании - 52 частные квартиры, которым управляет ассоциация собственников. В настоящее время подача газа в дом отключена. Это означает, что здание осталось без отопления.

На место происшествия прибыл автобус муниципального предприятия Rīgas satiksme, где эвакуированные жильцы смогут находиться до тех пор, пока инспектор не примет решение о том, могут ли они вернуться в дом.

Если здание приходит в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета – до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью. Пособие в кризисной ситуации можно запросить в течение двух месяцев со дня возникновения ЧП.

Жители могут подать заявление на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу по телефону 67105048.

Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продуктовые наборы, продление документов или любая другая социальная поддержка. Более подробную информацию о вариантах социальной помощи можно получить по телефону 80005055.

Жителям, нуждающимся во временном жилплощади, в настоящее время предлагается номер в муниципальной гостинице на срок до пяти суток. По вопросам размещения в гостинице предлагается обратиться в муниципальную полицию по телефону 112.

Пострадавшие лица имеют право претендовать на предоставление временного жилого помещения и единовременного пособия на ремонт в случае, если жилое помещение или жилой дом пострадали в результате террористического акта, стихийного бедствия, аварии или иного ЧП и Департамент городского развития принял решение запретить эксплуатацию здания до устранения опасности.

Чтобы получить арендованное самоуправлением жилое помещение, в котором можно находиться до шести месяцев, но не более года, жильцам необходимо обратиться в Департамент жилья и среды Рижской думы.

Если помещение признается ремонтопригодным, владельцы квартир смогут претендовать на единовременное пособие на ремонт – до 10 000 евро.

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