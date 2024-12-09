В воскресенье, 8 декабря, в Елгаве из реки было вытащено тело утонувшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

VUGD получила вызов на улицу Страумес, где спасатели вытащили погибшего человека из реки и передали сотрудникам Госполиции.

Всего за прошедшие дни, с 6 декабря 6.30 до 9 декабря 6.30, в VUGD поступило 122 вызова - 37 были связаны с тушением пожаров, 52 были связаны со спасательными работами, а 33 вызова были ложными.

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