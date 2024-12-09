По информации Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 4 декабря, в 17.53 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Лимбажи, на улице Залес избита женщина.

По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Отдела реагирования ВРУП и задержали подозреваемого 1952 г.р. Полиция установила, что нападавший и жертва знакомы, а конфликт вспыхнул по время совместного распития алкоголя.

Пострадавшая госпитализирована, а у задержанного в организме констатировано 1,84 промилле алкоголя.

По делу начат уголовный процесс. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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