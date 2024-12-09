По информации новостного портала https://www.liepajniekiem.lv, в Лиепае на вождении в состоянии наркотического опьянения попался сотрудник Лиепайской муниципальной полиции. Эту информацию журналистам подтвердили и в полиции самоуправления.

Госполиция, в свою очередь, сообщила, что 21 ноября был остановлен автомобиль VW, водитель которого мог находиться в состоянии наркотического или психотропного опьянения. Для освидетельствования водителя направили на экспертизу, а полиция начала по данному факту уголовный процесс.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о дальнейшем ходе уголовного процесса. При этом в Госполиции не стали уточнять, идет ли речь о коллеге из Лиепайской муниципальной полиции, но пояснили, что в качестве меры пресечения к подозреваемому применен запрет на исполнение служебных обязанностей. Также о ЧП сообщено по месту работы нарушителя.

По данным портала, инцидент, возможно, произошел после совместного мероприятия, где отдыхали стражи порядка. Там же они могли и употреблять наркотики, а затем отправились по своим делам, возможно, на служебных машинах.

"В настоящее время лицо отстранено от должности. Однако, если факт подтвердится, полиция самоуправления разорвет с ним трудовые отношения", - указала представительница Лиепайской муниципальной полиции Элва Лубане.

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