По информации Видземского регионального управления полиции, 9 декабря, в 13.16, в Седе (Валмиерский край), на улице Парка грузовик Scania задним ходом совершил наезд на пешехода.
В полиции отмечают, что от полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.
По данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы все обстоятельства трагического инцидента.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь