По информации Видземского регионального управления полиции, 9 декабря, в 13.16, в Седе (Валмиерский край), на улице Парка грузовик Scania задним ходом совершил наезд на пешехода.

В полиции отмечают, что от полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

По данному факту начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы все обстоятельства трагического инцидента.

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