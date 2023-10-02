В субботу, 1 октября, около 11.30 в Яунмарупе Марупского района водитель автомобиля Porsche, предположительно двигаясь задним ходом, сбил человека, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в которых 14 человек получили травмы и один погиб.
Составлено 410 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 255 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено два административных и девять уголовных дел.
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