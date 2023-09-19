В минувший понедельник, 18 сентября, около 17.30 в Риге, при въезде на Вантовый мост с улицы Кр. Валдемара, рядом с пересечением с ул. Цитаделес столкнулись Porsche и Toyota. После вызова полиции на место происшествия за руль Porsche сел другой водитель, и автомобиль уехал с места происшествия.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель Porsche, совершая правый поворот с улицы Цитадалес, столкнулся с Toyota, после чего уехал.

Как видно на опубликованном в интернете видео, водитель Toyota после столкновения подошла к Porsche, на передних сидениях которого находились две молодые девушки. Они отказались выйти из салона авто, а когда их пригласили заполнить согласованное сообщение, попытались договориться изменить показания, кто на самом деле сидел за рулем в момент ДТП.

У водителя Toyota появились подозрения, что девушки могут быть несовершеннолетними, то есть, у них нет водительских прав. После этого женщина вызвала полицию. Узнав, что вскоре должны явиться стражи порядка, девушки попросили мужчину, сидящего в

Porsche Panamera, помочь завести им машину, после чего вся компания скрылась с места происшествия.

Известно, что Porsche был на польских регистрационных номерах. Свидетели сообщили в соцсетях, что в ночь на вторник этот автомобиль видели в Вецриге, на улице Смилшу в Вецриге. Полиция ведет расследование.

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