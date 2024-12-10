Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Угиса Книговку (1996 г.р.), который 7 декабря, около 18.00 вышел из своего дома в Риге, на улице Лиелвардес и отправился к друзьям, проживающим на улице А. Чака. Примерно в 23.00 он вышел из дома друзей и пропал.

Его приметы: рост 1около 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, носит бороду, глаза серо-голубые.

Был одет: зимняя куртка цвета хаки и черного цвета, спортивные штаны цвета хаки, белые кроссовки, на голове голубоватая шапочка.

На правой руке татуировка с изображением розы и глаза, на спине татуировка в виде текста на английском языке, на левой ноге — татуировка в виде змеи с мечом.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Fоtо: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !