Мужчина 1993 года рождения, перевозивший взрывчатку в иконах через латвиско-российскую границу в Псковской области, осужден на 5,5 лет лишения свободы.

По данным "Псковской Ленты Новостей" со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов, в ходе расследования было установлено, что подсудимый, находясь в одном из городов Румынии, вступил в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Согласно договоренности, мужчина должен был за денежное вознаграждение осуществить перевозку из Румынии на территорию России 31 коробки с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники со взрывчаткой и взрывными устройствами.

Подсудимый разместил указанные коробки в прицепе автомобиля и выехал с территории Румынии в направлении России. При осмотре транспортного средства на пункте пропуска сотрудники УФСБ РФ по Псковской области нашли и изъяли взрывчатку.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы.

Напомним, в апреле ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками пресечен ввоз в РФ из Украины через страны Евросоюза взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Груз был задержан на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией.

По данным ФСБ, груз везли по маршруту Украина - Румыния - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Россия.

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