Начиная со среды, 11 декабря, в Латвии вступает в силу временный запрет Центра профилактики и контроля заболеваний на диклазафон-дезглицил (diclazafone desglycyl) и вещества, которые могут его содержать.

Запрет распространяется на физических и юридических лиц, которые изготавливают, приобретают, хранят, перевозят, пересылают или распространяют упомянутые вещества.

Запрет будет действовать до 1 декабря 2025 года.

С момента вступления запрета в силу у физических и юридических лиц будет три дня, чтобы сдать диклазафон-дезглицил и препараты, которые могут его содержать, в Госполицию.

Диклазафон-дезглицил относится к группе бензодиазепинов. Использование этих веществ и препаратов, их содержащих, может причинить серьезный вред здоровью человека, опасность для жизни, а также угрозу общественной безопасности в целом.

Информация о диклазафон-дезглициле поступила в Систему раннего оповещения из Дании.

За производство, приобретение, хранение, перевозку или пересылку этого вещества или препаратов, которые его могут содержать, грозит лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы, штраф или полицейский надзор.

В свою очередь, если указанные действия повлекли тяжкие последствия, наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет или другие санкции, предусмотренные законом.

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