По информации Госполиции, 9 декабря, около 20.00 в волости Цодес Бауского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
В полиции сообщили, что мужчина, управлявший Audi A4, по неизвестным причинам съехал с проезжей части и врезался в остановившийся на обочине Audi SQ5.
В результате аварии пострадал один человек, которого с места происшествия доставили в больницу.
По факту дорожного инцидента начат уголовный процесс. Свидетелей ДТП просят обращаться в полицию по телефону 110.
Кроме того, очевидцев аварии ищет и дочка пострадавшего, которая утверждает, что речь идет о лобовом столкновении.
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