Во вторник во время пожара в социальном доме типа общежития в Риге на улице Иерикю, 2b погибли один человек и собака, четыре человека переданы медикам. Некоторые из эвакуированных жильцов не могут вернуться в свои квартиры из-за повреждений помещений, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, звонок поступил 120 декабря в 14.46. Как оказалось, в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Иерикю, 2b, где расположен пятиэтажный социальный дом, на третьем этаже возник пожар в квартире - в комнате площадью 20 квадратных метров и в коридоре площадью 15 квадратных метров.

До приезда пожарных из здания эвакуировали 15 человек. Спасатели эвакуировали еще 15 человек. Кроме того, были также спасены восемь человек: двое из них - с помощью трехступенчатой ​​раздвижной лестницы, а шестеро - с помощью спасательных масок. К 19.30 работа пожарных на месте происшествия была завершена.

По предварительным данным, во время пожара в пятиэтажном доме общежития на третьем этаже сгорела одна квартира и часть коридора, в ходе тушения поврежден второй этаж, были отключены отопление и электричество.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, оказывается посильная помощь жильцам, эвакуированным из социального дома, поврежденного пожаром.

Рижское самоуправление предоставило эвакуированным жильцам временное пребывание в автобусе "Rīgas satiksme", пока им не разрешили вернуться в здание. На данный момент о временном размещении обратились семь человек, чьи комнаты повреждены, остальные жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

11 декабря после проведения необходимых ремонтных работ в здании планируется восстановить отопление и электричество. Вечером 10 декабря здание будет находиться под охраной, так как во время спасательной операции было сломано несколько дверей.

В здании заключено около ста договоров аренды социальных квартир, а также структуры Рижской социальной службы "Purvciems" un дневного центра "Rīgas rūpju bērna".

Если здание пришло в негодность после пожара или другого происшествия, Рижское самоуправление предлагает владельцам квартир как социальную помощь, так и возможность поселиться во временном жилье.

Эвакуированные жители имеют право на получение кризисного пособия от муниципалитета – до 700 евро на человека или до 1400 евро на семью.

Жителям также предлагается обращаться в Социальную службу, если им нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продуктовые наборы, продление документов или любая иная социальная поддержка. Более подробную информацию о вариантах социальной помощи можно получить по телефону 80005055.

Жителям, нуждающимся во временном жилплощади, предлагается номер в муниципальной гостинице – до пяти суток. Муниципалитет предлагает обращаться в муниципальную полицию по телефону 112 по вопросам размещения в гостинице.

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