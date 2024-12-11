В Гарциемсе Адажского края минувшей ночью в пожаре пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар возник в двухэтажном здании. На месте происшествия было установлено, что горит второй этаж двухэтажного здания и кровля на площади 250 квадратных метров.

При пожаре пострадал человек, которого спасатели передали медикам.

За прошедшие сутки ГПСС получила 42 вызова: 12 на тушение пожаров, 21 на спасательные работы, девять вызовов оказались ложными.

Как сообщалось, во вторник при пожаре в социальном доме-общежитии в Риге, на ул. Иерикю, 2Б, погибли один человек и собака, а четыре человека были переданы медикам, при этом часть эвакуированных в свои жилища вернуться не может, так как они повреждены.

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