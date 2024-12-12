Госполиция задержала жителя волости Никрацес Кулдигского края, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил кошку.

По данным Курземского регионального управления полиции, 4 декабря была получена информация о том, что в подъезде одного из многоквартирных домов в волости Никрацес нашли убитую кошку.

Стражи порядка установили, что преступление совершил один из жильцов дома.

В момент задержания в организме подозреваемого констатировали 2,34 промилле алкоголя. Полиция начала уголовный процесс по факту жестокого обращения с животными, повлекшего гибель кошки..

По предварительным данным, дверь в квартиру мужчины оставалась открытой, когда к нему в дом зашла бездомная кошка. Подозреваемый заявил, что его не понравилось животное, поэтому он стал его пинать, а затем избил до смерти чугунной сковородкой и выбросил труп на лестницу.

Об истерзанном животном полиции сообщили соседи, которым живодер сам рассказал об экзекуции. Известно, что мужчина ранее не судим и не попадал в поле зрения органов правопорядка.

У кошки остались двое маленьких котят, заботу о которых взяли на себя соседи подозреваемого. Труп кошки передан на экспертизу.

Согласно Уголовному закону Латвии, за это преступление задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

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