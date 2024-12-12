В Сигулдском крае стражи порядка обнаружили и конфисковали более полумиллиона нелегальных сигарет, сообщила агентству LETA старший специалист Отдела по общественным отношениям Государственной полиции Лига Дзилюма.

Получив оперативную информацию, 3 декабря сотрудники Госполиции вместе с работниками муниципальной полиции Сигулдского края провели обыск в Малпилсской волости Сигулдского края. Во время обыска в ангаре были обнаружены 650 000 сигарет без латвийских акцизных марок.

Дзилюма сообщила, что за это преступление 9 декабря стражи порядка задержали мужчину 1974 года рождения. 11 декабря к задержанному была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции.

Уголовный процесс квалифицирован по третьей части 221-й статьи Уголовного закона - за незаконное хранение, транспортировку или реализацию табачных изделий, если это было совершено в большом объеме. За данное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работы или штрафа, с конфискацией имущества или без таковой.

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