11 декабря в Паневежском исправительном учреждении открытого типа было обнаружено тело женщины. Обстоятельства смерти выясняет полиция.

Департамент полиции Литвы сообщает, что в исправительном учреждении открытого типа, было обнаружено тело заключенной (1992 г.р.). Сообщается, что женщина находилась в тюрьме за убийство.

Источники портала Delfi подтвердили, что обнаружено тело Виктории Микалаускайте (ранее Летувнинкайте). Викторию и ее сообщницу прозвали "шяуляйскими каннибалками".

Когда девушки учились в школе, они убили свою 17-летнюю одноклассницу, разрубили ее тело на части, потом разбросали останки по пустырям и контейнерам в городе Шяуляй, больше килограмма плоти положили в морозилку и планировали зажарить.

Исправительное учреждение - "Дом на половине пути", где нашли тело, - это промежуточное учреждение между тюрьмой и свободой. В такие учреждения для социализации переводят заключенных, у которых остался небольшой срок или которых планируется отпустить на волю условно. Осужденные в таком учреждении должны выполнять ряд правил, они могут покидать учреждение, могут учиться, работать, но должны сюда возвращаться на ночь и проводить там выходные.

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