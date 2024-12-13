В Латгальском районном суде в Балви сегодня в 10:00 начнется рассмотрение уголовного дела бывшего мэра Резекне Александра Барташевича о разглашении информации ограниченного доступа, а также о том, что в течение 16 лет в декларациях должностного лица он не указывал сведения об имуществе за рубежом и крупных доходах.

По делу проходит также супруга бывшего мэра Ольга Барташевич, которая обвиняется в подстрекательстве к раскрытию информации ограниченного доступа.

Согласно обвинению, Барташевич, подстрекаемый своей женой, поручил сотруднице самоуправления получить информацию ограниченного доступа из двух баз данных. Сотрудница, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений мэра, выполнила поручение и передала ему запрошенные сведения, который тот передал далее.

В ходе расследования, проведенного в сотрудничестве с Евроюстом и следственными органами других стран, было также установлено, что Барташевич намеренно не указал информацию об имуществе и других доходах в крупных размерах в своих декларациях должностного лица с 2008 по 2024 год. При подаче деклараций он не указывал недвижимость за рубежом, которой владел вместе с членом семьи, связанные с этой недвижимостью сделки и другую информацию.

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