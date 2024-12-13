Северо-Курземский участок Курземского регионального управления полиции завершил расследование по делу о трагической аварии, в результате которой погибла пассажирка BMW, а еще двое пассажиров получили тяжелые травмы.

По информации полиции, 18 мая 2024 года, 05.40 на пульт дежурного поступил вызов с улицы Бангу в Вентспилсе, где с дороги съехал а затем врезался в дерево автомобиль BMW. В аварии погибла девушка, еще два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Следствием было установлено, что автомобилем управлял 18-летний студент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне находились его ровесники. Управляя автомобилем, водитель превысил допустимую скорость, в результате чего машина выехала на встречную полосу, а затем врезалась в дерево и перевернулась.

В организме водителя констатировали 1, 15 промилле алкоголя.

Против него был начат уголовный процесс по ч.4 ст. 262 УЗ Латвии - за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и если в результате этого потерпевший получил тяжкие телесные повреждения либо это повлекло смерть человека.

Согласно закону, по этой статье виновному может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы, а также лишение прав на срок от 5 до 10 лет.

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