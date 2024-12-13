В ноябре прошлого года в Госполицию поступила информация о сексуальном насилии в отношении малолетних детей и распространении материалов порнографического содержания в Талсинском крае.

По данному факту Госполиция начала уголовный процесс. В настоящее время расследование завершено и материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

В ходе расследования выяснилось, что житель Талсинского края заставлял своих малолетних детей раздеваться против их воли и в таком виде ходить по дому, а сам ходил перед детьми обнаженным, демонстрируя свои обнаженные гениталии. Также он умышленно принимал душ с обнаженными малолетними детьми, раздеваясь и демонстрируя им свои половые органы.

Также полиция установила, что мужчина снимал своих детей, когда они были раздеты и обнажены против их воли, и пересылал видеоматериалы, нарушая правила обращения порнографических материалов, содержащих детскую порнографию.

Следствием также было установлено, что этими действиями мужчина совершал действия сексуального характера без физического контакта с телами потерпевших, с целью удовлетворения своего сексуального желания. В полиции указали, что, будучи взрослым, мужчина воспользовался беспомощностью и доверием своих жертв.

Госполиция завершила расследование дела и передала материалы в прокуратуру. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

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