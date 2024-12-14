По информации пресс-центра Госполиции, в ночь на 14 декабря в Риге, на Даугавгривском шоссе в результате аварии погиб пешеход.
Как отмечают в полиции, в 01.57 мужчину сбил автомобиль VW Passat. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут расследованы обстоятельства трагического дорожного инцидента.
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